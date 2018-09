Die Höhle der Löwen: Rekord Oberfranke (79) mischt in TV-Erfolgsshow mit - Was ist seine Erfindung?

Erfinder Rudolf Wild ist mit seinen 79 Jahren der älteste Gründer, der bisher vor die "Löwen" trat. Der pensionierte Tischlermeister ist voller Tatendrang und begeisterter Hobbygärtner. Doch mit dem zunehmenden Alter wurden die Gartenarbeiten immer beschwerlicher. "Durch das ständige Bücken oder auch notfalls das Hinknien bekam ich Rücken- und auch Gelenkschmerzen", berichtet Rudolf Wild von seinem Gartenalltag.

So kam ihm die Idee zu seiner Multiharke, die vier Werkzeuge in einem Gerät vereint und aus einer beiderseits scharf angeschliffenen sehr große Spitzhacke sowie tiefen dreieckförmigen Zinken aus drei Milimeter Edelstahl besteht. Je nachdem, welche der Seiten eingesetzt wird, fungiert das robuste Gartengerät als Helfer beim Auf- und Abhacken, Einebnen, Herstellen von Saatmulden, als Fugenkratzer und für viele weitere, bisher mit hohem Kraftaufwand verbundenen, Gartenarbeiten.

Sogar das Unkrautjäten kann damit im Stehen erledigt werden. Der 79-Jährige aus Oberfranken baut jedes Stück selbst in der Garage zusammen und seit 2014 verkauft er die "RUWI" Multiharke online und auf Gartenfestivals. Mit Hilfe der "Löwen" will er ein Unternehmen gründen, die Produktion auslagern und den Vertrieb ankurbeln. Dafür benötigt der Baunacher 80.000 Euro und bietet 30 Prozent der Anteile. Kann er den "Löwen" zeigen, was eine Harke ist?

Die erste Folge der neuen Staffel war für den übertragenden Sender VOX schon ein Riesenerfolg. Mit 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 2,81 Millionen Zuschauern ab drei Jahren legte die erste von zwölf neuen Folgen der 5. Staffel von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag (04.09.2018) den stärksten Start seit Sendungsbeginn hin.

VOX war damit in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen klarer Marktführer in der Primetime. Auch bei den jungen Zuschauern blieb "Die Höhle der Löwen" auf Erfolgskurs - löwenstarke 21,1 Prozent der 14- bis 29-Jährigen verfolgten die Verhandlungen zwischen Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams und Dr. Georg Kofler.

VOX zeigt die zwölf neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer dienstags um 20.15 Uhr. Der Nachrichtensender n-tv strahlt immer freitags um 20.15 Uhr die aktuelle Folge vom Dienstag als Wiederholung aus. Darüber hinaus ist die Sendung bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar.

