Der Trailer zu "Die Eiskönigin 2" ist endlich da!

Bereits der erste Film "Die Eiskönigin" (Orginaltitel: Frozen) war ein Megahit und sorgte für einen weltweiten Umsatz von 1.276,5 Milliarden Dollar. Am 13.02.2019 erschien nun der Teaser-Trailer zur Fortsetzung, die am 21.11.2019 in die deutschen Kinos kommen wird. Es gibt auch Gerüchte, dass Elsa in "Die Eiskönigin 2" lesbisch sein könnte.

Kaufen:

Der Trailer verrät kaum etwas

Disney will es wohl spannend machen. Der zweiminütige Trailer zeigt zwar einige spektakuläre und düstere Szenen, verrät sonst aber kaum etwas über den Inhalt des Films. Gesprochen wird auch nicht im Trailer, was die Fans natürlich noch neugieriger macht.

Die Disney Erfolgsgeschichte rund um Königin Elsa, ihre Schwester Anna, Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf zieht sicherlich wieder viele große und kleine Fans ins Kino.

Ist Elsa lesbisch? Queerbaiting oder Umdenken bei Disney?

Seit Jahren spekulieren Fans, ob es sich bei dem Song "Lass es los", um eine Coming-Out Metapher handelt und Elsa vielleicht lesbisch sei. Die Regisseurin Jennifer Lee verkündete zumindest, dass sie den Wünschen der Fans positiv gegenübersteht, und eine queere Thematik für den Film im Gespräch hält.

Der Disney Konzern ist jedoch für sein Queerbaiting bekannt. Queerbaiting bedeutet: Gleichgeschlechtliche romantische Beziehungen zwischen zwei Figuren werden in einem Film oder im Fernsehen zwar angedeutet, dann aber nicht explizit dargestellt. Das verärgert Teile der Community und ist laut Kritikern nur ein Trick der Filmemacher, um mehr Zuschauer zu gewinnen.

Disney könnte mit einer gleichgeschlechtlich liebenden Hauptfigur tatsächlich ein großes Zeichen setzen. Vielleicht bricht Disney mit seinem neuen Film das erste Mal mit seinen konservativen Klischeerollenbildern.

Kaufen: Eiskönigin Elsa Prinzessinnen Kostüm

Lesen Sie auch: Kino-Highlights im neuen Jahr: Über diese Filme können wir uns 2019 freuen

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.