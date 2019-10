Das große Tatort-Quiz: Sind Sie ein echter Tatort-Experte?

Der Tatort gehört zu den letzten traditionsreichen Serien in Deutschland und wird jeden nahezu jeden Sonntag millionenfach angeschaut. Das die Krimiserie Kult ist, merkt man nicht nur an den Einschaltquoten, sondern auch am Alter der Zuschauer: Immer mehr Jugendliche und Studenten werden vom Krimiwahn gepackt und begeben sich sonntagabends in eine Kneipe zum gemeinschaftlichen Tatort-Schauen.

Seit 2015 ermittelt ein zweites Team für den Bayerischen Rundfunk neben den Münchner Kommissaren Batic und Leitmayr. Im Franken-Tatort leiten die Kriminalhauptkommissare Paula Ringelhahn und Felix Voss die Ermittlungen.

Doch nicht jeder, der regelmäßig Tatort schaut, ist ein echter Kenner. Stellen Sie Ihr Wissen in 15 kniffligen Fragen auf die Probe und finden Sie heraus, ob Sie ein echter Tatort-Experte sind, hier im großen Tatort-Experten-Quiz von inFranken.de.