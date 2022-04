Chernobyl ist eine der besten Serien aller Zeiten. Das Drama um den katastrophalen Reaktorunfall im ukrainischen Chernobyl am 26. April 1986 zählt auf der Internet Movie Database (imdb.com) mit 9,4 von 10 möglichen Sternen zu den am besten bewerteten Serien, die jemals gedreht wurde. Aktuell steht sie auf Platz 5 der Bestenliste.

Chernobyl räumte 84 Preise ab und wurde für 59 weitere Auszeichnungen nominiert. Die vom Sender HBO ("Game of Thrones") produzierte Miniserie umfasst fünf Episoden mit einer Länge zwischen 60 und 72 Minuten. Und die haben es in sich: Das auf realen Begebenheiten basierende Drama um die Kernschmelze im Atommeiler von Tschernobyl geht richtig an die Nieren. Die herausragende Serie ist in Deutschland bei Amazon Prime Video erhältlich*, außerdem bei Sky und als DVD und Blu-ray*.

Die Serie stammt aus der Feder von Craig Mazin, Regie führte Johan Renck. Die Hauptrollen spielen unter anderem Jared Harris und Stellan Skarsgård. Die britische Zeitung The Independent gibt 5 von 5 Sternen, genauso wie die BBC, The Times, Metro und The Telegraph, um nur einige zu nennen. The Independent schreibt über Chernobyl: "Ein Drama, so kraftvoll, dass man beinahe spürt, wie die Strahlung aus dem Bildschirm pumpt."

Hier können Sie Chernobyl jetzt streamen

Chernobyl ist über Amazon Prime Video zum Streamen* erhältlich, allerdings nicht kostenlos. Staffel 1 in HD kostet aktuell (Stand: 26.04.2022) 13,99 Euro. Chernobyl ist auch beim Sender Sky zu sehen und als DVD und Blu-ray* erhältlich.