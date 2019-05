"Bares für Rares" - Wegen Kreuz von Jesus Christus - neuer Verkaufsrekord bei ZDF-Erfolgssendung

Ein wohl mehr als 300 Jahre altes diamantenbesetztes Reliquienkreuz mit mutmaßlichen Holzsplittern vom Kreuz Jesu hat den bisher höchsten Preis in der ZDF-Show "Bares für Rares" erzielt. 6,35 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend, wie Juwelierin Susanne Steiger das Stück für 42.000 Euro kaufte. "Ich bin wirklich sprachlos, das ist ein absolutes Highlight, dieses Stück", sagte Steiger beim Betrachten des Kreuzes. "Mir fehlen die Worte."

Anhänger aus Dankbarkeit vererbt - Käuferin findet "Nadel im Heuhaufen"

Studentin Stephanie und ihre Mutter, Krankenschwester Cosima, hatten das Reliquienkreuz in der Show angeboten. "Heiliges Kanonenrohr!", so der Kommentar von Gastgeber Horst Lichter. Kandidatin Cosima berichtete, ihre Tante habe eine alte Dame immer sonntags in die Kirche begleitet und aus Dankbarkeit den Anhänger vererbt bekommen.

Experten datierten das Stück "um 1700". Das päpstliche Siegel weist laut ZDF auf die Kongregation für Ablässe und die heiligen Reliquien von Papst Clemens IX. (1600-1669) hin - eine amtliche Aussage für die Echtheit der Holzstückchen aus dem Kreuz von Jesus Christus.

Die Verkäuferinnen waren baff über das viele Geld: "Unfassbar", sagte Cosima und strahlte. Froh war auch Steiger: "Das ist die Nadel im Heuhaufen. Und die habe ich heute Abend hier gefunden."

