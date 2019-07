Ab Mittwoch (17.07.19) dürfen sich alle Liebhaber von Datingshows und Trash-TV wieder freuen. Denn dann verteilt die neue Bachelorette ihre Rosen an 20 Kandidaten. Mit dabei ein gebürtiger Franke. Profi-Basketballer David Taylor ist in Bayreuth geboren und im Landkreis aufgewachsen. Nachdem er einige Zeit in Amerika gelebt hat und dort auf ein Collage ging, lebt der 24-Jährige aktuell in Erfurt. Dort spielt David bei den Basketball Löwen Erfurt in der 2. Bundesliga ProB. Nebenbei studiert der Profi-Basketballer Ernährungswissenschaften, wie er im Interview mit RTL verrät.

Neben dem Sport macht der gebürtige Bayreuther auch (Rap-)Musik und modelt nebenbei. Über seine Traumfrau sagt David: Sie "sollte auf jeden Fall ein schönes Grinsen haben, intelligent sein und mich mit ihren Augen verführen können." Ob Bachelorette Gerda Lewis da die Richtige für den Sportler ist? In der ersten Folge, so viel sei verraten, scheint die 26-Jährige offenbar Gefallen an David gefunden zu haben.

Bachelorette-Kandidat David Taylor kommt gebürtig aus Bayreuth.

David Taylor aus Bayreuth sucht bei der Bachelorette 2019 seine Traumfrau

Seit zwei Jahren ist der 24-Jährige jetzt Single - genauso lange, wie David in Erfurt lebt. "Bis jetzt hat es noch nicht hingehauen", erzählt David. Doch nun startet die Mission "Traumfrau" für den 24-Jährigen. Den Basketballer reizt, eine tolle Frau mal auf einem anderen Weg kennenzulernen, "die Erfahrung zu machen, wirklich gegen 20 andere Jungs anzutreten". David will mal sehen, ob er sich im Kampf um die Rosen und Gerdas Herz durchsetzen kann. "Ich bin ja Sportler und ich glaube, da sucht man so ein bisschen den Reiz Competition zu haben und sich am Schluss hoffentlich durchsetzen zu können."

David Taylor (24) ist Profi-Basketballer.

David Taylor kam als Sohn einer deutschen Mutter und des US-amerikanischen Basketballprofis Derrick Taylor im Januar 1995 in Bayreuth zur Welt, wuchs in Eckersdorf auf und ging in Bayreuth zur Schule. Sein Vater dürfte vielen Franken und Basketball-Begeisterten ein Begriff sein - so wurde er 2005 als Spieler deutscher Meister mit Bamberg. Anschließend war "Daddy Cool", so sein Spitzname als Aktiver, außerdem Trainer in Bayreuth, Nürnberg und Coburg.

Bachelorette immer mittwochs bei RTL

Was den Sport angeht, dürften David und Bachelorette Gerda jedenfalls auf einer Wellenlänge liegen, schließlich ist Gerda als Fitnessmodell bekannt und legt selbst sehr viel Wert auf Sport. Und vielleicht komponiert Hobby-Rapper David der ehemaligen Fitnesstrainerin ja sogar ein Liebeslied. Doch da sind ja noch 19 andere Kandidaten, die das Herz der 26-Jährigen in Griechenland erobern wollen. Wir sind gespannt. Vom 17. Juli bis 4. September läuft die "Bachelorette 2019" immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL.