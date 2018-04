"Bachelor in Paradise" auf RTL: Diese Fränkin hofft zum zweiten Mal auf eine Rose

"Bachelor in Paradise" 2018 auf RTL:





Ab dem 9. Mai 2018 wird wieder geflirtet - denn dann startet das neue TV-Format von RTL mit dem Namen "Bachelor in Paradise". Die Show ist für die Kandidaten und Kandidatinnen eine zweite Chance auf die große Liebe, denn jeder von ihnen hat bereits an "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen.In einem Resort in Thailand treffen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufeinander und haben die freie Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten. Das entscheiden die Singles in der jeweiligen Nacht der Rosen: Wer keine Rose bekommt, muss das Paradies verlassen. Während in der einen Woche die Herren die Rosen vergeben, sind in der anderen die Damen dran. Regelmäßig stoßen neue Männer und Frauen dazu, so dass die Liebeskarten Woche für Woche neu gemischt werden.Was alle Singles gemeinsam haben ist, dass ihre Suche nach dem Traumpartner bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt war. Deshalb dürfen sie in Thailand noch einmal auf Liebesjagd gehen.Unter den Singles ist auch eine Fränkin, die 28-jährige Pam aus Nürnberg. Pam nahm bei der Bachelor-Staffel vor drei Jahren teil. Damals buhlte sie um das Herz des damaligen Bachelors Oliver Sanne. Das Kuriose: auch er ist dieses Jahr bei "Bachelor in Paradise" dabei. Pam bekam 2015 von Oliver bereits nach der zweiten Folge keine Rose mehr, weshalb sie die Show schon früh verlassen musste. Vielleicht hat Pam auf Koh Samui die Chance, ihn doch von sich zu überzeugen?Zu den weiteren Teilnehmern der RTL-Show gehört Yeliz: Sie war die ersten Frau, die dem Bachelor eine Ohrfeige verpasst hat. Neben Pam ist Carolin eine weitere Kandidatin, die vor drei Jahren um das Herz von Oliver Sanne kämpfte. Carolin stand damals sogar im Finale und bekam von Oliver einen Korb, weil sich dieser für Liz Kaeber entschied. Jetzt hofft Oliver auf ein klärendes Gespräch mit seiner Zweitplatzierten. Hier gibt es Fotos von allen Kandidaten bei "Bachelor in Paradise".