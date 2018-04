Alles nur geklaut? - "Stranger Things"-Macher soll Idee geklaut haben

Vier Jugendliche - eine davon mit paranormalen Fähigkeiten - die in den 80er Jahren eine von der US-Regierung geheim gehaltene Parallelwelt erkunden. Eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung die Experimente an Kindern verübt und aus der Parallelwelt entflohene Monster. "Stranger Things" hört sich zunächst nach einer Science Fiction Serie für Teenager an. Doch bereits nach einer Staffel zählt die Serie zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen.



Doch jetzt kam raus, dass die Macher der Serie, die Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer, die Idee für "Stranger Things" geklaut haben sollen. Das behauptet zumindest der Filmemacher Charlie Kessler. Wie der Hollywoodreporter berichtet, wurden die Duffler-Brüder jetzt wegen ihres angeblichen Ideen-Klaus angeklagt. Demnach behauptet Kessler, "Stranger Things" beruhe auf seiner Idee zu seinem Kurzfilm "Montauk" und dem Skript für sein darauf aufbauendes Filmprojekt "The Montauk Project". Wie Kesslers Anwalt argumentierte, soll der Filmemacher den Duffer-Zwillingen 2014 auf einer Party von seiner Idee erzählt haben.





"Stranger Things"-Macher verklagt: So viel verdienen die Schauspieler an der Serie



Die Duffer-Brüder wiesen jegliche Schuld von sich. Durch ihren Anwalt ließen sie verkünden, dass die Anschuldigungen völlig haltlos wären. "Die Desser-Brüder haben den Kurzfilm von Herrn Kessler weder gesehen, noch haben sie mit ihm über irgendein Projekt gesprochen. "



Weiter, zitiert der Hollywoodreporter den Anwalt der Brüder, sei die Anklage lediglich ein Versuch von der Kreativität und harten Arbeit anderer zu profitieren. Und tatsächlich stellt sich die Frage, warum Kessler erst jetzt, zwei Jahre nach dem Start der Serie, derartige Vorwürfe erhebt. Da liegt der Verdacht nahe, dass der Zeitpunkt der Vorwürfe doch mit dem momentan immer weiter steigenden Erfolg der Nexfilx-Serie zutun haben. Ab 23. April starten die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Stranger Things". Laut Medienberichten sollen die Schauspieler gerade eine saftige Gehaltserhöhung herausgehandelt haben. So sollen die jugendlichen Darsteller nun das zwölffache ihrer bisherigen Gage bekommen.