DAILY TALK

Noch ein Comeback - RTL lässt den täglichen Talk zurückkehren. In der nach dem Moderator benannten Talkshow "Marco Schreyl" soll es ab 10. Februar (16 Uhr) montags bis freitags um gesellschaftsrelevante Themen gehen, die Betroffene, Experten und Promis diskutieren. Einmal die Woche ist auch eine tagesaktuelle Live-Sendung geplant.

ZUM 8. MAI

Die ARD zeigt zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges den Zweiteiler "Der Überläufer" nach dem postum veröffentlichten Bestseller von Siegfried Lenz mit Jannis Niewöhner in der Hauptrolle. Regie führte Oscar-Gewinner Florian Gallenberger.

MEHRTEILER

Die ARD zeigt den Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre". Nach dem Roman von Peter Prange ist mit Katja Riemann, Elisa Schlott, Vanessa Loibl und Anna Maria Mühe die Geschichte einer Familie zu sehen, die im Nachkriegsdeutschland und in Zeiten des Wirtschaftswunders nach ihrer Perspektive sucht.