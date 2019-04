TV- Programm an Ostern: Ob Familienkino oder Blockbuster - es ist für alle etwas dabei

Auch dieses Jahr ist an Ostern im Fernsehen wieder Blockbuster-Alarm. Baywatch, Deadpool, oder die Unglaublichen sind nur eine kleine Auswahl. So werden die freien Abende mit oder ohne Familie gemütlich und vor allem unterhaltsam. Ab 20:15 Uhr laufen am Oster-Wochenende diese Sendungen.

TV-Programm am Gründonnerstag, 18. April 2019:

Das Erste: Donna Leon: Ewige Jungend

ZDF: Lotta & der schöne Schein

RTL: Fußball Europa League - Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon

Sat1: Criminal Minds

ProSieben: Germany's next Topmodel- by Heidi Klum

Kabel Eins:Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

VOX: Die Unglaublichen - The Incredibles

arte: Nur ein Bankraub

ZDF neo: Hop - Osterhase oder Superstar?

TV-Programm Karfreitag, 19. April 2019:

Das Erste: Meine Mutter spielt verrückt

ZDF: Der Alte

RTL: Die größtn Let's Dance Momente aller Zeiten

Sat1: Genial daneben - Die Ostershow

ProSieben: Baywatch

Kabel Eins: Die Goonies

VOX: Die Verurteilten

arte: Die Wahrheit: Still ruht der See

ZDFneo: Rendezvous mit Joe Black

TV-Programm Karsamstag, 20. April 2019:

Das Erste: Wer weiß denn sowas XXL

ZDF: Marie Brand und das Spiel mit dem Glück

RTL: Deutschland sucht den Superstar

ProSieben: Superhero Germany

Kabel Eins: Hawaii Five-0

VOX: Sister Act - Eine himmlische Karriere

arte: Die Geschichte von Pferd und Mensch

ZDFneo: Otto - Der Film

TV-Programm Ostersonntag, 21. April 2019:

Das Erste: Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel

ZDF: Das Traumschiff

RTL: Minions

Sat1: The Voice Kids

ProSieben: San Andreas

Kabel Eins: Die rechte und die linke Hand des Teufels

VOX: Promi Shopping Queen

arte: Das Gewand

ZDFneo: Die Bourne Identität

TV-Programm Ostermontag, 22. Aprli 2019

Das Erste: Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?

ZDF: Katie Fforde: Das Kind der Anderen

RTL: Jurassic World

Sat1: Die Insel der besonderen Kinder

ProSieben: Deadpool

Kabel Eins: Shrek - Der tollkühne Held

VOX: Der Babynator

arte: Ihre Majestät, Mrs. Brown

ZDFneo: Inspector Barnaby: Mord am St. Malley's

