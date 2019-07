Tübingen: Fressnapf eröffnet neue Adoptierstube - Zweite Chance für Tiere aus dem Tierheim

Fressnapf vermittelt Tiere: Seit fast 30 Jahren engagiert sich Fressnapf gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Kunden für bedürftige Tiere. Die über 550 Tierheime, die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen sind, nehmen jährlich circa 370.000 Tiere auf, davon mehr als 150.000 Katzen und etwa 75.000 Hunde und auch 50.000 Kleinsäuger. Fast 80.000 Tiere können allerdings nicht vermittelt werden. Fressnapf hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Tieren eine zweite Chance auf ein neues Zuhause zu geben - mit den Adoptierstuben.

Neues Adoptierstube in Tübingen eröffnet

Eine dieser Adoptierstuben ist nun im Fressnapf-Markt Tübingen an der Hügelstraße 7 eröffnet worden.Dieses "Tierheim im Markt" wird in enger Kooperation mit dem Tierheim Tailfingen betrieben. Fressnapf übernimmt alle entstehenden Kosten für die Einrichtung und Versorgung der Tiere. Für das Tierheim fallen keinerlei Kosten an, die Vermittlungsgebühr wird jeweils vom kooperierenden Tierheim erhoben und eingenommen. "Wir freuen uns über diese tolle Chance und Kooperation, unsere Tiere über die Adoptierstube einem größeren, tieraffinen Publikum präsentieren und so hoffentlich mehr Tiere in ein neues Zuhause vermitteln zu können", betont Dr. Günter Wiebusch vom Tierheim Tailfingen.

Fressnapf unterstützt kostenlos Tierheime

Für Fressnapf ist es nach Marburg (2013), München (2016) und Mannheim (2018) die insgesamt

vierte Adoptierstube. An Schautafeln und Monitoren der gemütlichen und geschützt aufgestellten

Holzhäusern können die Tierheime außerdem ihre weiteren "Bewohner" präsentieren. Fachkundige

Mitarbeiter des Marktes und ausgebildete Tierpfleger des Tierheims betreiben und betreuen die

Adoptierstube. Die Vermittlung der Tiere läuft dann direkt über das Tierheim ab, welches auch die

Vermittlungsgebühr erhebt.

