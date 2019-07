Trier: Oldtimer fährt in Zuschauergruppe - mehrere Verletzte bei Eifel-Rallye-Festival

Schwerer Unfall in Rheinland-Pfalz: Bei einem Unfall am ADAC Eifel-Rallye-Festival sind am Donnerstag (18. Juli 2019) sechs Menschen teilweise schwer verletzt worden. Ein Rallye-Teilnehmer war im Bereich der " Maubach-Arena" von der Strecke abgekommen und in Zuschauer gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach dem Start des "Shakedown" gegen 15.15 Uhr. Der 55-jährige Fahrer soll in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben und kam auf der anschließenden Geraden von der Fahrbahn ab. Daraufhin durchfuhr er ein Absperrnetz und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

Ein holländisches Ehepaar wurde mit schweren Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Laut der behandelnden Ärzte sei der Zustand des 57-jährigen Ehepaars stabil. Drei weitere Zuschauer mussten ebenfalls mit leichteren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Sie wurden mittlerweile wieder entlassen. Ein Mann konnte von den Rettungskräften vor Ort behandelt werden. Mehrere Augenzeugen wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Insassen des Unfallwagens (Audi Quattro) blieben unverletzt. Die Polizeiinspektion Daun und die Staatsanwaltschaft Trier haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten beschlagnahmten das Unfallauto. Ein Sachverständiger erstattet nun ein Gutachten zum genauen Unfallhergang und durch was er verursacht wurde.

Die Polizei bittet weitere Verletzte und Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

