Anhalterin bittet Mann, sie nach Hause zu fahren - dann lockt sie ihn auf Schrottplatz

Wie die Polizei berichtet, wurden in Gießen zwei Menschen nach einem Raub festgenommen. Sie sollen auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Was war passiert?

Demnach soll eine 27-jährige am Dienstag gegen 20.50 Uhr am Straßenrand gestanden und einen Autofahrer durch Winken zum Anhalten bewegt haben. Der ahnungslose 51-jährige Autofahrer nahm die Frau in sein Auto, um sie auf deren Wunsch hin nach Hause zu fahren.

Tatsächlich aber lotste sie den Mann auf einen verlassenen Schotterparkplatz. Dort wartete der 33-jährige Komplize der Frau. Nachdem dieser den Fahrer ansprach, kam es dann zu einem Gerangel. Dabei stahl er ihm die mitgeführte Geldbörse. Anschließend durchsuchten die beiden Kriminellen das Fahrzeug Mannes und flüchteten in unbekannte Richtung.

Lesen Sie auch: Mitten in Würzburg: Pärchen bestiehlt Seniorin und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Beide Täter festgenommen

Die verständigte Polizei konnte wenig später die 27-Jährige in der Nähe festnehmen. Auch ihr Mittäter konnte im Zuge der Fahndung geschnappt werden. Die Ermittler suchen weitere Zeugen des Vorfalls und halten es auch für möglich, dass das mutmaßliche räuberische Duo ähnliche Taten in dem Bereich schon einmal verübt hat.