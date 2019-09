Am Mittwochtagnachmittag (4. September 2019) ist es in der osthessischen Ortschaft Wölfershausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Traktor gekommen.

Traktor kollidiert mit Zug an Bahnübergang: Fahrer in Krankenhaus gebracht

Der 58-jährige Fahrer der Landmaschine wollte einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Laut Polizeibericht stoppte der Landwirt zwar am Gleisbett, trotzdem ragte der vordere Teil seines Traktors in das Profil der Gleise. Ein in Richtung Heringen vorbeifahrender Zug erfasste die stehende Landwirtschaftsmaschine.

Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlitt allerdings keine lebensgefährlichen Verletzungen. Weitere Verletzte gab es nicht.

Dass ein Traktorunfall auch tödlich enden kann, zeigte ein schwerer Verkehrsunfall in Franken. Der Traktorfahrer starb im Krankenhaus.

Schlepper total beschädigt: Polizei ermittelt gegen Traktor-Fahrer

Der Schlepper war nach dem Zusammenstoß ein Totalschaden, die genaue Schadenshöhe ist bisher jedoch noch unbekannt. Der Personenverkehr der Bahn wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet.