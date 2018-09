Tödlicher Unfall: Motorradfahrer kollidiert während Fahrprüfung mit Gegenverkehr

Am Montagmittag hat sich in Hildburghausen in Thüringen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Der 50-Jährige absolvierte gerade seine Fahrprüfung, als er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß.

Zu schnell abgebogen: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Laut Polizeiangaben befand sich der Motorradfahrer gerade auf der Landstraße von Hildburghausen kommend in Richtung Gerhardtsgereuth, als er um eine scharfe Rechtskurve abbog. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der 85-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und blieb im Straßengraben liegen.

Während andere nur gafften: Bambergerin rettet Mutter von Radio-Moderatorin

Den am Unfallort eintreffenden Rettungskräften gelang es, ihn zu reanimieren. Mit lebensgefährlichen Verletzungen versorgte ihn ein Notarzt an der Unfallstelle, ehe er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort verstarb er jedoch wenig später. Der 85-jährige Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf rund 9000 Euro.