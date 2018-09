Tödlicher Unfall auf A5: Lkw kracht in Pannenfahrzeug - 37-Jähriger stirbt

Auf der Autobahn A5 ereignete sich am Donnerstag gegen 22.45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Dabei kam ein 37-jähriger Autofahrer durch den Zusammenstoß mit einem Lkw in der Nähe des Autobahnrastplatzes Rimberg in der Gemeinde Breitenbach (Landkreis Hersfeld/Rotenburg) ums Leben.

Schwerer Zusammenstoß: Lkw fährt ungebremst in Pkw

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Hessen blieb der 37-Jährige aus Chemnitz aufgrund eines technischen Defekts am Auto zunächst auf der Kriechspur liegen. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer übersah den liegengebliebenen Pkw, als er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Er prallte ungebremst in den Pkw, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch der 37-Jährige befand. Der Chemnitzer wurde durch die Stärke des Zusammenstoßes so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Bergung und Unfallaufnahme blieb der betroffene Abschnitt der A5 für etwa vier Stunden gesperrt. Es entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro. Warum das Auto des 37-Jährigen liegenblieb, wird nun von einem Unfallgutachter untersucht.

Zeitgleich ereignete sich auf der BAB 4, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der AS-Hersfeld im Bereich der Asbachtalbrücke ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-Lkw aufgrund von Starkregen ins Schleudern geriet und in die Betonschutzwand prallte. Der Sprinter blieb anschließend auf der linken Fahrbahnseite in einer Kurve liegen. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.