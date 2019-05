Tiefenbronn vor 34 Minuten

Mord

Junge (11) schwerverletzt auf Straße gefunden - Mutter und Bruder (8) sind tot - Vater unter Verdacht

Eine grausame Tat hat sich wohl am Samstag in Baden-Württemberg ereignet: Ein elfJahre alter Junge wird auf der Straße gefunden. Er schwebt in Lebensgefahr. Seine Mutter und sein Bruder sind tot. Und der Vater soll der Mörder sein.