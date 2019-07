"Thüringer Klöße" war sein größter Hit: "Kloß-Fritz" singt jetzt Liebeslied

Mit einer Hymne auf Thüringer Klöße ist er überregional bekannt geworden. Nun hat sich Fritz Wagner - besser bekannt als "Kloß-Fritz" - mit einem neuen Lied zurückgemeldet. "Ich hab' ein Date" heißt die Single, die der 20-Jährige am Mittwoch auf Facebook öffentlich machte. "Meine Musik kommt immer vom Herzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen habe ich mir gedacht: Warum nicht auch mal ein Liebeslied machen?" Zuvor hatte das "Freie Wort" berichtet.

"Ich hab'n Date mit'm Thüringer Mädchen am Sonntag um halb vier", singt er darin. "So ein echtes Thüringer Mädchen, das passt doch am besten zu mir." Musikalisch knüpft das schunkelige Lied an seinen Internet-Hit "Thüringer Klöße" aus dem Jahr 2012 an.

Kloß-Song geht viral

Über zehn Millionen Aufrufe hat sein Klöße-Lied inzwischen auf Youtube. Es komme häufiger vor, dass er auf der Straße erkannt und angesprochen werde, sagte er am Mittwoch. "Damals, als das losging, war das ein Gefühl der Freude", so der Schlagerfan. "Man hatte den Gedanken: Ach, jetzt hat man's geschafft."

Inzwischen arbeitet Wagner in Suhl als Chemisch-technischer Assistent. "Die Musik bleibt jetzt erstmal ein Hobby", sagte Wagner, der auf seiner Facebook-Seite als persönliche Interessen angegeben hat: "Klöße und Thüringen im Allgemeinen".

Das könnte Sie auch interessieren: Mann kauft gebrauchten Laptop und findet Bedienungsanleitung für Raketenwerfer