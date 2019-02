Thüringen: Pläne für Bratwurstmuseum auf früherem KZ-Gelände sorgen für Empörung

Der beabsichtigte Umzug des Deutschen Bratwurstmuseums von Holzhausen bei Arnstadt (Ilmkreis/Thüringen) in das etwa 60 Kilometer entfernte Mühlhausen sorgt für große Irritationen. Am vorgesehenen neuen Standort befand sich in der NS-Zeit eine Außenstelle des KZ Buchenwald, meldet der evangelische Pressedienst (epd).

Bratwurstmuseum auf KZ-Gelände: Geschichte des Ortes nicht gekannt oder nicht richtig eingeschätzt

Der private Investor des Museums und die Stadt Mühlhausen in Thüringen haben laut Medienberichten eingeräumt, die Geschichte des Ortes nicht gekannt beziehungsweise nicht richtig eingeschätzt zu haben.

Bei einem Pressetermin hätten die Verantwortlichen die Wahl des Standorts zunächst unter anderem damit verteidigt, es habe sich nur um ein Schlaflager gehandelt. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora widersprach dem heftig. Zur Schadensbegrenzung sei daraufhin am Donnerstag sowohl das Gespräch mit der Jüdischen Landesgemeinde als auch mit der Gedenkstätte gesucht worden, berichtete die "Mühlhäuser Allgemeine" (Freitag).

Die Stadt sei nun um Schadensbegrenzung bemüht. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) habe bereits einen "Ort der Erinnerungskultur" zugesagt. Bisher gibt es keinen Hinweis auf die dunkle Vergangenheit des verwahrlosten Geländes. Auf den Dächern einiger ungenutzter Gebäude wird Solarstrom erzeugt.

"Da hat jemand nicht verstanden, was es bedeutet, in einem KZ eingesperrt zu sein", sagte der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm. Er hätte sich gewünscht, dass sich die Verantwortlichen besser informiert hätten. Der Landesvorsitzende verwies in der Zeitung aber auch auf das bisher gute Verhältnis zu Mühlhausen, wo es eine jüdische Synagoge gibt und viele gemeinsame Veranstaltungen stattfinden. "Gemeinsam sollten wir einen anderen Standort finden", sagte Schramm.

Historiker: Mühlhausen war kleines Buchenwald

Seit 1944 sind nach Angaben des Historikers Frank Baranowski im Lager "Martha II" bis zu 700 weibliche jüdische Häftlinge zwischen 15 und 33 Jahren aus Ungarn und Polen festgehalten worden. Sie mussten Zwangsarbeit leisten. "Das Lager war ein KZ Buchenwald im Kleinen mit gleich schlimmen Lebensbedingungen. Nur dass man die Insassen zum Arbeiten brauchte und deshalb nicht einfach dem Tod überließ", sagte Baranowski der Zeitung.

Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) prüft die Stadt Mühlhausen nach der öffentlichen Kritik an den Plänen alternative Standortmöglichkeiten. Dies hat die dpa am Freitag aus der Thüringer Staatskanzlei erfahren. Am Donnerstagabend hatte der Stadtrat der Änderung des Flächennutzungsplanes zugunsten eines Bratwurstmuseums auf dem ehemaligen KZ-Gelände mit großer Mehrheit zugestimmt.

Thüringens Kulturminister und Antisemitismusbeauftragter Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) wollten sich am Freitag zu Beratungen treffen. "Es darf keinen Zweifel am Leid der in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten Internierten und an der Unmenschlichkeit des Systems der Zwangsarbeit geben", erklärten Hoff und Bruns am Freitag in einer Mitteilung.

