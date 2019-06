Thermomix-Klon bei Lidl: Video zeigt tumultartige Szenen im Discounter

Zu Tumulten ist es in einer Lidl-Filiale in Frankreich gekommen. Der Anlass: Der Discounter bot einen Thermomix-Klon an. Ein Video auf Twitter zeigt die chaotischen Verhältnisse im Supermarkt: Kunden stürzen sich massenweise auf das Küchengerät und wuchten ihre Maschine in den Einkaufswagen.

Die Küchenmaschine mit dem schicken Namen "Monsieur Cuisine Connect" kann unter anderem Teig kneten, Suppe anrühren und Smoothies zubereiten. Laut Medienberichten spielten sich in anderen Lidl-Filialen vergleichbare Szenen ab. Auf Amazon ist das Gerät auch erhältlich.

Monsieur Cuisine Edition Plus

