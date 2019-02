Berlin vor 1 Stunde

Forderung

Diese Therapien will Spahn abschaffen: “Schon wegen meines eigenen Schwulseins“

GesundheitsministerJens Spahn will die umstrittenen Therapien gegen Homosexualität abschaffen. Der CDU-Politiker teilte am Freitag mit, dass er für ein generelles Verbot solcher Methoden sei und sich dafür einsetzen wolle. Dabei strebt er eine ebenso klare wie konsequente Regelung an.