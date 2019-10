Taxifahrer fährt monatelang ohne Führerschein - und zur Polizei

Stephansposching Betrunkener Mann ohne Führerschein wird geblitzt und klaut anschließend Radarfalle

Auch sein Taxischein war ihm damals wegen zu vieler Punkte in Flensburg entzogen worden. Dennoch hatte er weiter Kunden transportiert, so die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag. Auch zu seiner Vernehmung war der Mann mit dem Auto gekommen.

"Täglich seiner Beschäftigung nachgekommen"

Laut Polizei war der Mann "seit dem Einzug seiner Dokumente beinahe täglich seiner Beschäftigung als Taxifahrer nachgekommen". Seinem Chef hatte er nicht gesagt, dass der Führerschein weg war. Das Verkehrskommissariat schickte ihn ohne Auto nach Hause. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein anderer Verkehrssünder hielt die Polizei in Rheinland-Pfalz auf Trap: Die Autobahnpolizei erwischt den Alkoholsünder gleich zweimal (!) innerhalb weniger Stunden mit über drei Promille.