Tausende Penisfische an Kalifornischem Strand angespült - was hat es damit auf sich?

Nach einem Sturm am Drakes Beach, nördlich von San Francisco, bot sich den Anwohnern ein ungewöhnliches Bild. Der Strand war bedeckt von Penissen - so der erste Eindruck. Ein paar Beobachter waren davon überzeugt, dass die Ladung eines Bratwurst-Frachters angeschwemmt wurde. Beides falsch: Es handelt sich um Igelwürmer.

Okay, eine Ähnlichkeit mit dem männlichen Genital kann den Tieren nicht abgesprochen werden, weshalb die Würmer in China "Penisfisch" genannt werden.

Penisfische - echte Überlebenskünstler

Hinter den Igelwürmern versteckt sich eine lange Geschichte, erklärt der Biologe Ivan Parr: Fossilienfunde zeigen, dass es den Wurm bereits seit 300 Millionen Jahren gibt. Die Würmer leben bevorzugt in flacheren Küstengebieten im Pazifik und leben unter dem Meeresboden. Besonders interessant: Die Penisfische können bis zu 25 Jahre alt werden.

Die Tiere graben sich einen u-förmigen Unterschlupf, der länger ist als ihr eigener Körper, aber genauso breit. Mittels eines Sekrets bilden sie zusätzlich eine Art Netz, in dem sich Nahrung, wie Plankton, verfängt. Letztendlich pumpen die Würmer das Meerwasser und den Inhalt des Netzes durch ihren Körper und nehmen so Nährstoffe auf.

Was geschah in Kalifornien?

Da die Igelwürmer normalerweise unter dem Meeresgrund leben, bekommt man sie nur selten zu sehen. Bei einem starken Sturm in der Küstenregion, kann es allerdings passieren, dass die Penisfische aus ihrem Bau gerissen werden und mit den Wellen an Land gespült werden. Genau das geschah diesen Dezember, was viele Besucher zum Staunen brachte. Schon häufiger kam dieses Phänomen vor, doch nur selten werden dabei so viele Penisfische an Land gespült, erklärt Parr.