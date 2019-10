Supernova: NASA-Foto zeigt Katastrophe im Weltall

Immer wieder sorgt die NASA mit ihren atemberaubenden Weltallaufnahmen für Begeisterung. Auch eines der neuesten Fotos der "Tycho Supernova" zeigt erneut, wie viel Schönheit in Zerstörung stecken kann. Als Supernova bezeichnet man das helle Aufleuchten eines Sternes, wenn seine Lebenszeit durch eine Explosion beendet wird. Der Stern kann dabei so hell leuchten, wie eine ganze Galaxie.

Supernova im All: Seit 1572 im Sternbild "Cassiopeia" sichtbar

Schon 1572 entdeckte der dänische Astronom Tycho Brahe das neue, helle Objekt am Himmel im Sternenbild "Cassiopeia". Er betitelte es fälschlicherweise als Stern. Die Entdeckung unterstützte damals die Theorien, welche Copernicus aufstellte, dass das Universum sich auch weit entfernt von der Erde verändern kann.

Heute weiß man, dass es sich schon damals nicht um einen Stern, sondern den Tod eines Sterns in Form einer Supernova Typ Ia handelte. Das bedeutete, dass dieser spezifische Himmelskörper (auch als "weißer Zwerg" bezeichnet) so lange Material eines nahe gelegenen Sterns aufgenommen hatte, bis es zu einer gewaltsamen Explosion, einer Supernova, gekommen war.

Die Überreste der Tycho-Supernova (kurz Tycho), die wir heute durch den Teleskop-Satellit "Chandra" der NASA sehen können, sind in der Röntgenstrahlung sehr gut zu erkennen. Das kommt daher, dass die Schockwellen, die durch die Explosion entstanden sind, die Sternentrümmer rund herum bis zu mehrere Millionen Grad erhitzt - und das schon seit knapp 450 Jahren.

Der Satellit liefert uns nun schon seit zwei Jahrzehnten unvergleichbare Bildaufnahmen von Supernova-Überresten.