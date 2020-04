In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. April 2020) ist am fränkischen Nachthimmel ein "Supermond" gut sichtbar zu erkennen. Das Himmelsphänomen erreicht gegen 04.35 Uhr in den Morgenstunden seinen Höhepunkt, wenn er sich im Sternbild "Jungfrau" aufhält.

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Mond vergleichsweise sehr nah an der Erde. Um genau zu sein: 357.000 Kilometer entfernt. Der "Supermond" ist ein Vollmond. Er erscheint sehr hell und größer als gewöhnlich. Schaulustige haben für wenige Augenblicke die Chance, das Himmelsphänomen zu bestaunen.

Supermond am Himmel: Besonders hell und groß

Denn: Der "Supermond" kommt nicht so schnell wieder. Laut Angaben von Thomas Eimüller, Professor an der Hochschule Kempten (Allgäu) handelt es sich "um den größten Vollmond bis zum November 2025." Das sagte der Experte für Astronomie der Allgäuer Zeitung.