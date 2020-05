27 Tage, 7 Stunden und 43 Minuten dauert es, bis der Mond die Erde einmal umkreist hat. Dabei schwankt der Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern teilweise stark. Grund dafür ist die elliptische Umlaufbahn des Mondes.

Am frühen Mittwochmorgen (6. Mai 2020) erreicht der Mond auf seiner Bahn den erdnächsten Punkt, den sogenannten "Perigäum". Befindet sich der Mond dabei in einer Vollmondphase, tritt das seltene Phänomen des "Supermondes" ein. Das berichtet die Frankfurter Rundschau.

"Supermond": Besonderer Vollmond am Himmel zu sehen

Einer Definition des Astrologen Richard Nolle aus dem Jahr 1979 zufolge handelt es sich dabei um einen Vollmond, der sich mindestens 367.600 Kilometer nah an der Erde befindet. Laut Angaben der "NASA" erscheint der Mond in einem solchen Fall deutlich heller und größer als sonst am Nachthimmel - auch über Franken.

Ein "Supermond"trat erst kürzlich auf: Am 8. April 2020 war er der spezielle Vollmond zu erkennen.

Aus Vollmond wird "Supermond": Alles nur Zahlenspielchen?

Die Berechnung des Abstandes zwischen dem Mond und der Erde sind einem Bericht des Deutschlandfunkes zufolge allerdings nur "Zahlenspielchen". Denn die Entfernungsangaben beziehen sich in jedem Fall auf die Strecke zwischen dem Mittelpunkt der Erde und dem Mittelpunkt des Mondes. Das bedeutet, dass die angegebene Entfernung um bis zu 6000 Kilometer im Vergleich zur tatsächlichen Entfernung abweichen kann.

Der geringste Abstand zwischen Mond und Erde besteht demnach an dem Ort, an dem der Mond zum Vollmondtermin im sogenannten "Zenit" steht.

tu