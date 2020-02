Superhelden, Stars und Städte: Lego-Fans zeigen Klötzchenkunst

Lego-Steinchen faszinieren seit Generationen - in einer Sonderausstellung in Wolfsburg zeigen Fans ihre detailverliebten Nachbauten und abenteuerlichen Konstruktionen. Besucher sollen am besten gleich mitbauen. Seit der vergangenen Woche ist im Bamberger Naturkundemuseum ein weltweit einzigartiges Fossil zu sehen: "Mobbl" ist die größte erhaltene Riesenschildkröte

Bart Simpson auf einem Skateboard, die Skyline von New York oder der schiefe Turm von Pisa - mit den kleinen Steinchen von Lego lässt sich eigentlich alles nachbauen. Das Wolfsburger Phaeno hat am Samstag (22. Februar 2020) eine Sonderausstellung eröffnet, in der eine Fangruppe ihre Highlights zeigt. Die Baufans von "Steineland Harz + Heide" zeigen dabei etwa einen Turm mit 21 Etagen, auf denen sich Ritter, Surfer, Superhelden und Stars tummeln. An anderer Stelle ist eine große Anlage aufgebaut, die von drei Ringgleisen umrandet wird.

Die Nachbauten von berühmten Bauwerken, wie Berlins schwangerer Auster oder Roms Trevi-Brunnen, sind bis zum 1. März im Phaeno zu sehen. Die Ausstellungsmacher wollen aber auch, dass die Besucher mitmachen und ausprobieren. Detailreich gestaltete Spieltische laden etwa zu einer Partie "Mensch ärgere dich nicht" ein.

In einer Autofabrik können Fans die Farbe ihres Miniautos oder bestimmte Reifen bestellen und gegen eine Gebühr auch mit nach Hause nehmen. An den Wochenenden können Besucher an einem Mosaik aus rund 35.000 Steinen mitbauen, dessen Motiv für das Event entwickelt wurde.