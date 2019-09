Eine Popcorn-Maschine hat in Ostfriesland zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurde das Gerät am Tag der offenen Tür eines Seniorenheims in Südbrookmerland benutzt.

Da es unter einem Rauchmelder stand, löste dieser Alarm aus. Als Entschädigung für den Aufwand bekamen alle Einsatzkräfte Popcorn sowie weitere Speisen und Getränke. Die Feuerwehr sei wohl die Hauptattraktion des Festes gewesen, sagte der Sprecher.

