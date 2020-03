Sturz in ein Fluss: Dreijähriger schwebt in Lebensgefahr

Am Sonntagmittag (1. März 2020) ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Dieser ereignete sich im Ennepetal (NRW). Laut des Polizeiberichtes der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis war ein dreijährige Junge mit seinem Vater in der Nähe eines Einkaufszentrums unterwegs. Dort spielte der kleine Junge und stürzte dabei in den Fluss Heilenbecke.

Der 31-jährige Vater soll laut Angaben der Polizei sofort versucht haben den kleinen Jungen selbst zu retten. Bei dem Sprung verletzte sich dieser jedoch schwer. Durch seine Hilferufe wurden Passanten auf ihn aufmerksam und verständigten die Polizei und Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte suchten intensiv nach dem Kind, während der Vater notärztlich versorgt wurde.

Die starke Strömung des Flusses trieben den Jungen bis in die Ennepe, wo die Einsatzkräfte ihn schließlich fanden. In Ennepe mündet der Fluss und ist ca 1,5 Kilometer weit vom Unglücksort entfernt. Der dreijährige Junge wurde von den Feuerwehrleuten sofort ins Krankenhaus gebracht.