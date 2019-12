Statistische Erhebung: Frauenquote an Universitäten und Hochschulen ausbaufähig

Wirklich auffällig werden die Zahlen, welche die "Charity-Education" gemeinsam mit der Wirtschafts- und Bildungsservice- (WBS) Gruppe erhoben haben zumindest auf den ersten Blick noch nicht. Ein Blick in die Details offenbart aber eine große Diskrepanz. Das fällt bei den studierenden noch nicht weiter ins Gewicht. Einige Universitäten warten gar mit einem Frauenanteil von rund 60 Prozent bei den studierenden auf. Gießen, Köln, München, Berlin, aber auch Mainz, Leipzig, Tübingen und Düsseldorf haben Frauenanteile von 62 (Gießen) bis 58 (Düsseldorf) Prozent.

Immer weniger Frauen an Technischen Universitäten

Weniger ermutigend sind die Zahlen an Technischen Universitäten. Mit lediglich 29 Prozent steht das Karlsruher Institut für Technologie in der Erhebung ganz hinten. Nur marginal mehr Frauen studieren an der RWTH in Aachen sowie der Universität Stuttgart (32 bzw. 33 Prozent). Die Gemeinsamkeit: Bei den drei Schlusslichtern der Umfrage ist Maschinenbau der am weitesten ausgebaute Studiengang. Außerdem sind an den drei Standorten auch Ingenieurstudiengänge sehr beliebt. Auffällig ist auch, dass von acht Universitäten mit der geringsten Zahl an weiblichen Studierenden ganze sechs Bildungseinrichtungen Technische Hochschulen sind.