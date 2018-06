WM 2018: So fliegt Deutschland schon am Samstag gegen Schweden raus

Gruppen-Aus für Deutschland schon gegen Schweden möglich: Da die Skandinavier aus Schweden zwar knapp aber verdient gegen Südkorea am Montag (18. Juni 2018) gewonnen haben, ergibt sich eine mit Druck aufgeladene Ausgangslage für die DFB-Elf mit zweiten Gruppenspiel. Die Situation für die Mannschaft von Bundestrainer Löw in Gruppe F ist und bleibt prekär. Zur Erinnerung: Das Auftaktspiel gegen Mexiko ging für Deutschland kräftig in die Hose. Die Lateinamerikaner triumphierten mit 1:0 über den Weltmeister.



Welche Szenarien sind vorstellbar?

Falls die DFB-Elf am Samstag (23. Juni 2018) um 20 Uhr gegen Schweden verliert, wäre Deutschland sicher in der Gruppenphase gescheitert, wenn:

Mexiko gegen Südkorea um 17 Uhr gewinnt! Schweden und Mexiko hätten dann jeweils sechs Punkte in Gruppe F und zögen beide ins Achtelfinale der WM 2018 in Russland ein.



Mexiko gegen Südkorea unentschieden spielt. Schweden wäre somit mit sechs Punkten Tabellenführer und wäre sicher unter den letzten 16 Mannschaften der 21. Weltmeisterschaft. Mexiko hätte durch das Südkorea-Remis insgesamt vier Punkte und wäre vor Südkorea, mit einem Punkt auf dem Konto, auf Rang zwei. Lediglich Südkorea (1 Punkt) könnte die Mexikaner dann noch einholen auf der Zielgerade ins WM-Achtelfinale.

Was passiert bei einem deutschen Unentschieden? Geht die Partie gegen Schweden unentschieden aus, wahrt sich Deutschland die Chance auf die Runde der letzten 16. Das Ergebnis von Mexiko vs. Schweden ist dann zweitrangig. Jedoch nur, falls Mexiko nicht gegen Südkorea gewinnt. Denn noch bräuchten Jogis Jungs im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea Schützenhilfe der Mexikaner gegen die Schweden.



Gewinnt Deutschland am Samstag gegen Schweden, ist das Achtelfinale aus eigener Kraft möglich!

