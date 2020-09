Zwei Wechsel: Löw bringt Leno und Ginter für Schweiz-Spiel

Im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen Spanien startet in Basel wie angekündigt Bernd Leno statt Kevin Trapp im Tor. In der Abwehr-Dreierkette ersetzt der Gladbacher Matthias Ginter den Dortmunder Emre Can.

Alle anderen neun Positionen bleiben unverändert. Auch der Münchner Leroy Sané ist wieder von Beginn an dabei. Beim Comeback nach seinem Kreuzbandriss hatte Löw ihn am Donnerstag nach gut einer Stunde mit Krämpfen vom Feld nehmen müssen. Löw hatte zunächst wegen der hohen Belastung einiger Spieler über mehrere Wechsel nachgedacht.

DIE DEUTSCHE AUFSTELLUNG:

Leno - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Draxler - Sané, Werner

© dpa-infocom, dpa:200906-99-453696/2