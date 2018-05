Zverev nach Madrid-Sieg: Nadal weiter French-Open-Favorit

«Rafa ist der Favorit, egal wo er auf Sand spielt. Er ist der Favorit in Rom, er ist der Favorit in Paris, dort noch mehr als anderswo. Er ist immer noch der, den es zu schlagen gilt», sagte Zverev mit Blick auf die kommenden beiden Sandplatz-Turniere. Zuvor hatte der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg den Österreicher Dominic Thiem im Endspiel von Madrid überzeugend mit 6:4, 6:4 geschlagen und sich damit erneut als Kandidat für einen Grand-Slam-Titel gezeigt.

Für den 21 Jahre alten Zverev war es der zweite Titel in zwei Wochen nach seinem jüngsten Erfolg in München. «Es lief ziemlich gut für mich auf Sand dieses Jahr. Ich hoffe, ich kann diese Serie in Rom fortsetzen», sagte Zverev. In der italienischen Hauptstadt hatte er im Vorjahr das Turnier gewonnen. «Ich habe viel Motivation, auch dort gut zu spielen», sagte Zverev.