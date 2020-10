Posen vor 44 Minuten

Zeidler bei Ruder-EM im Finale - Greiten schürt Hoffnung

Oliver Zeidler muss bei der Ruder-EM in Posen weiter auf ein echtes Erfolgserlebnis warten. Nur mit Mühe und Not zog der 24 Jahre alte Titelverteidiger im Halbfinale als Dritter in den Endlauf ein.