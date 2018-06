US-Golfstar Johnson wieder Nummer eins der Welt

Der 33-Jährige aus den USA setzte sich beim PGA-Turnier im US-Bundesstaat Tennessee mit einem Gesamtergebnis von 261 Schlägen souverän gegen seine Landsleute Andrew Putnam (267) und B.J. Holmes (271) durch. Für seinen 18. Erfolg auf der US-Tour kassierte der US-Open-Sieger von 2016 ein Preisgeld von knapp 1,2 Millionen Dollar.

«Der Sieg in dieser Woche gibt mir meiner Meinung nach mehr Selbstvertrauen, als die Nummer eins der Welt zu sein», sagte Johnson mit Blick auf die am 14. Juni beginnende US Open im Shinnecock Hills Golf Club in der Nähe von New York.

Der deutsche Profi Stephan Jäger war bei der mit 6,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im TPC Southwind bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.