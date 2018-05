Paris vor 36 Minuten

Tuchel bei Paris Saint-Germain: Habe keine Angst vor Stars

Der neue Trainer von Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, will bei dem französischen Spitzenclub einen Neuanfang wagen. «Ich habe keine Angst vor all den Stars», sagte der 44 Jahre alte frühere Dortmunder Trainer in Paris mit Blick auf Topspieler wie Neymar oder Kylian Mbappé.