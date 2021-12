Der Spitzenreiter kam im Heimspiel gegen den Tabellen-Elften FC Turin zu einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg. Denzel Dumfries (30. Minute) erzielte das Tor zum 14. Saisonsieg und zum siebten Erfolg hintereinander. Nach 19 Spieltagen in der Serie A hat der Meister 46 Punkte und führt die Tabelle vor dem SSC Neapel und dem Stadtrivalen AC Mailand an.

AS Rom nur Remis

Star-Coach Jose Mourinho kam mit AS Rom nicht über 1:1 (0:0) im eigenen Stadion gegen Sampdoria Genua hinaus. Eldor Shomurodov hatte die Roma in der 72. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten vor dem Ende glich Manolo Gabbiadini aus. Durch das Remis fiel Mourinhos Team in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück und musste Pokalsieger Juventus Turin passieren lassen, der am Vortag mit 2:0 (1:0) gegen Cagliari Calcio gewonnen hatte.

Auch Hellas Verona und der AC Florenz trennten sich 1:1 (1:0). Zuvor hatten Lazio Rom mit 3:1 (1:0) beim FC Venedig und der FC Bologna mit 3:0 (2:0) gegen Sassuolo Calcio gewonnen.

