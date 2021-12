Der 32 Jahre alte Speed-Spezialist hätte dadurch das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar sicher. Romed Baumann, der in der Vorwoche in Lake Louise Rang sechs belegt hatte, schied nach einem Fahrfehler aus.

Sölden-Gewinner Marco Odermatt aus der Schweiz liegt mit 0,78 Sekunden in Führung, vor dem Österreicher Matthias Mayer. Mayer hatte den Speed-Auftakt in Kanada gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-235674/2