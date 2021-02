«Diese Weltmeisterschaft war wirklich schön», sagte die Amerikanerin vor dem Slalom an diesem Samstag (10.00 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport), in dem sie als große Favoritin gilt.

«Ich habe drei Medaillen und im letzten Rennen jetzt sicher nochmal eine Chance», betonte die 25-Jährige. Unabhängig vom Ausgang ihres letzten Auftritts bei den Titelkämpfen in Cortina d'Ampezzo werte sie diese schon jetzt als «unglaublich erfolgreich».

Shiffrin holte in den Dolomiten bislang Gold in der Kombination, Silber im Riesenslalom und Bronze im Super-G. Sie steht aktuell bei insgesamt zehn WM-Medaillen. Im Slalom könnte sie nun zum fünften Mal in Serie Weltmeisterin werden. Sie habe allerdings «nie nach einer bestimmten Anzahl von Medaillen oder Rekorden gestrebt», sagte die Ausnahmeathletin. «Ich will einfach immer gewinnen, wenn ich fahre.»

