Bild: Schalke-«Notpläne» mit Büskens oder Stevens

Wie die Zeitung auf ihrer Webseite berichtet, sollen die Vereinsbosse des Fußball-Bundesligisten über «Notpläne» mit Ex-Profi Mike Büskens oder Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens diskutieren. Der 50 Jahre alte Büskens könnte demnach als Interimscoach einspringen und von Co-Trainer Seppo Eichkorn (62) unterstützt werden. Laut «Bild» sollen einige Aufsichtsräte allerdings den früheren Chefcoach Stevens (65) favorisieren.

Einen Rücktritt hatte Tedesco nach dem blamablen 0:4 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Samstag noch ausgeschlossen. «Ich bin der Letzte, der sich in so einer Situation verpisst. So bin ich nicht erzogen. Ich glaube an meine Arbeit», sagte der 33-Jährige. Am Sonntag soll sich laut «Bild» der neue Sportvorstand Jochen Schneider im Teamhotel in Gelsenkirchen mit Tedesco getroffen haben.

Vereinschef Clemens Tönnies hatte am Wochenende gesagt, dass sich der neue Sportvorstand «am Dienstag vorstellen und zur Lage äußern» werde. Er selbst werde «jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen», kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende mit Verweis auf die offizielle Präsentation des Nachfolgers von Christian Heidel. Für Montag ist eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung anberaumt.

Ex-Trainer Peter Neururer hält den abgestürzten Vizemeister Schalke 04 für die «größte Enttäuschung in der Bundesliga seit 20 Jahren». Das sagte der 63-Jährige im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeit von Tedesco bewertete das Schalke-Mitglied Neururer kritisch. «Ich fordere keine Trainerentlassung, weil ich seine Arbeit nur von außen beurteilen kann», sagte er: «Aber die Mannschaft ist total overcoacht. Sie ist nicht im Stande, Dinge zu klären, weil alles nach Vorgabe gelöst werden muss.»

Er sehe bei der aktuellen Mannschaft «keine Strukturen und keine zweite Lösung», sagte Neururer: «Quasi alle Spieler sind in dieser Saison schlechter geworden.» Bedenklich seien auch Tedescos Aussagen vor und nach dem 0:4 gegen Düsseldorf: «Das klang wie: Ich gebe auf. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.»

Respekt zollte Neururer, der Schalke 1989 bis 1990 bei seiner dritten von bis heute 14 Profistationen trainierte, Tedesco für dessen Gang in die Fankurve nach dem Spiel. «Davor ziehe ich den Hut», sagte er: «Sich in so einer Situation den Fans in der Kurve zu stellen, dazu gehört Mut.» Zudem sei der 33-Jährige keineswegs der Alleinschuldige an der Misere: «Der Trainer kann keine Erfahrung haben. Und er muss dann auch Hilfe bekommen. Von der Vereinsführung oder vom Management. Stattdessen wurden so viele weitere Baustellen aufgemacht und Eigentore geschossen, das ist unglaublich.»

So sieht Neururer die Schalker definitiv im Abstiegskampf. «Sie haben in dieser Saison das große Glück, dass zwei Mannschaft so desolat sind», sagte er mit Blick auf Hannover und Nürnberg: «Aber man muss schon die Befürchtung haben, dass sie 16. werden.»