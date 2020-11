Istanbul vor 23 Minuten

Verstappen im rutschigen Türkei-Training vorn

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Training zum Großen Preis der Türkei als Schnellster beendet. Der 23 Jahre alte Niederländer fuhr auf dem rutschigen Asphalt in Istanbul am Freitag in 1:28,330 Minuten die allerdings wenig aussagekräftige Bestzeit.