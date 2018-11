Klopp und Tuchel ohne Siege in der Champions League

Tuchel musste sich mit dem französischen Fußball-Meister PSG mit einem 1:1 beim SSC Neapel zufrieden geben. Klopp verlor mit Liverpool sogar überraschend 0:2 bei Roter Stern Belgrad. In der heftig umkämpften Gruppe C führt der Vorjahresfinalist die Tabelle vor Neapel (beide sechs Punkte) mit dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti an. Paris ist mit fünf Zählern Dritter, Roter Stern Belgrad mit vier Punkten auch noch im Rennen.

In Neapel brachte der frühere Bayern-Profi Juan Bernat (45.+2) PSG kurz vor der Halbzeit in Führung. Doch Lorenzo Insigne gelang per Foulelfmeter der Ausgleich (63.). Der italienische Nationalstürmer ließ Torwart-Routinier Gianluigi Buffon, der erstmals in der Königsklasse im Tor der Pariser stand, keine Chance.

«Wir haben gut gespielt, sind aber trotzdem enttäuscht, weil wir nicht gewonnen haben», sagte der deutsche Nationalspieler Julian Draxler bei DAZN. Neben Draxler stand auch der zweite Ex-Schalker, Thilo Kehrer, in der Startelf des französischen Star-Ensembles.

Für Klopp und den FC Liverpool endete die Reise nach Serbien ebenfalls mit einer Enttäuschung. Beim Tabellenletzten Roter Stern kassierten die Reds die zweite Niederlage in der Gruppenphase. Dennoch hat der Tabellen-Dritte der Premier League noch alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Milan Pavkov erzielte in der 22. und 29. Minute die Treffer für die Gastgeber.

In der Dortmund-Gruppe A hat AS Monaco nach dem 0:4 (0:3) gegen den FC Brügge keine Chance mehr, ins Achtelfinale einzuziehen. In Gruppe B trennten sich Inter Mailand und der FC Barcelona 1:1. Die Katalanen mussten weiterhin auf Superstar Lionel Messi verzichten, der nach seinem Armbruch noch nicht zum Einsatz kam. Mit zehn Punkten sicherte sich Barça vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale.