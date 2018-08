Rückkehr perfekt: Torhüter Trapp wechselt nach Frankfurt

Die spektakuläre und völlig überraschende Rückkehr von WM-Teilnehmer Kevin Trapp zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wenige Stunden nach einem versehentlich veröffentlichten und wieder gelöschten Video meldete der deutsche Pokalsieger Vollzug.

«Ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Für mich war relativ schnell klar, dass ich das einfach unbedingt machen möchte», sagte der 28-Jährige in dem Video, das die Eintracht am Mittag noch ein zweites Mal online stellte. Trapp wird für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen.

«Es zeigt die Wertigkeit unseres Clubs, dass sich ein aktueller Nationalspieler gegen andere Topclubs entscheidet und zu uns kommt», sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner in der Mitteilung. Trapp könnte bereits am Samstag gegen Bremen zum Einsatz kommen. Sein dänischer Konkurrent Frederik Rönnow war ebenfalls in diesem Sommer zu den Hessen gewechselt, überzeugte bislang aber nicht und hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

«Die aktuellen Knieprobleme von Frederik Rönnow haben uns zum Nachdenken veranlasst. Leider hatte sich unser Stammtorhüter in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen, die noch nicht ganz verheilt ist und ihm immer wieder zu schaffen macht», kommentierte Hübner. Trapp sagte zu dem Transfer und den Verhandlungen der beiden Vereine: «Ich glaube, es war viel Arbeit. Harte Arbeit.» Sein Kontakt zur Eintracht sei nie abgerissen, berichtete der WM-Teilnehmer, der bei der WM 2018 in Russland die Nummer drei hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen war.

«Wir glauben an seine Qualitäten und sind davon überzeugt, dass er in die Rolle als Nummer Eins hineinwachsen wird», sagte Sportdirektor Hübner über Trapp, der von 2012 bis 2015 bereits für die Eintracht spielte. Beim Pariser Team von Trainer Thomas Tuchel war Trapp zuletzt nicht mehr zum Zug gekommen, weil in diesem Sommer neben dem bisherigen Stammkeeper Alphonse Areola auch noch Routinier Gianluigi Buffon von Juventus Turin verpflichtet wurde.