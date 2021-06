Paris vor 19 Minuten

Deutsche Herren stark: Kohlschreiber und Koepfer weiter

Was für ein Tag für die deutschen Tennis-Herren in Paris. Routinier Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer schaffen bei den French Open den Sprung in Runde drei. Vor allem der Erfolg von Kohlschreiber kam überraschend.