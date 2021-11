Der argentinische Superstar fällt nach einer Prellung mit Knie- und Oberschenkelbeschwerden auf der linken Seite für das Champions-League-Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig aus. PSG-Cheftrainer Mauricio Pochettino teilte einen Tag vor der Partie auf der Vereins-Homepage seinen 21-köpfigen Kader mit.

Zuletzt musste Messi wegen muskulärer Probleme in der Halbzeit gegen OSC Lille (2:1) ausgewechselt werden. Im Hinspiel reichten ihm zwei Chancen, um das Spiel nach der RB-Führung noch zum Endstand von 3:2 zu drehen. Der gegen Lille am Freitag noch krankheitsbedingt fehlende Kylian Mbappé gehört mit zum Reisekader. Der Torschütze zum 1:0 im Hinspiel hatte bereits am Montag mit dem Team trainiert.

Die bislang punktlosen Leipziger warten immer noch auf den ersten Sieg in der Gruppe A.

