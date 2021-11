Der 30-Jährige, der 2015 kurze Zeit in Köln gespielt hatte, traf im Finale in Montevideo gegen Flamengo Rio de Janeiro in der 95. Minute der Verlängerung zum 2:1-Endstand. Nach 90 Minuten hatte es zwischen beiden brasilianischen Mannschaften 1:1 gestanden. São Paulo verteidigte damit erfolgreich den Titel der südamerikanischen Variante der Champions League. Flamengo hatte zuletzt 2019 die Copa für sich entschieden.

Im Centenario-Stadion hatte Palmeiras in der regulären Spielzeit lange in Führung gelegen. In der fünften Minute brachte der offensive Mittelfeldspieler Raphael Veiga sein Team in Front. Gabriel Barbosa glich für Palmeiras in der 72. Minute aus. Für «Gabigol», den besten Torschützen des Wettbewerbs, war es der elfte Treffer im 13. Spiel.

