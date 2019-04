NHL-Star Owetschkin streckt Gegenspieler nieder

Es war die spektakulärste Szene bei der 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)-Niederlage von Titelverteidiger Washington bei den Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen NHL.

Owetschkin war bislang selten in derartige Auseinandersetzungen verwickelt. Nach Angaben des Portals «HockeyFights.com» war es erst die vierte Schlägerei in seiner NHL-Karriere, die erste seit 2010. Die Mitspieler auf der Bank applaudierten ihm, indem sie mit den Schlägern auf die Bande trommelten.

Der 19-Jährige Swetschnikow schlug mit dem vom Helm geschützten Hinterkopf aufs Eis und konnte nicht mehr weiterspielen. Beide Spieler bekamen eine Fünf-Minuten-Strafe.

Carolinas Warren Foegele und Dougie Hamilton überzeugten in Spiel drei der Serie mit jeweils zwei Treffern. Hurricanes-Torhüter Petr Mrázek stoppte 18 Schüsse und verbuchte den vierten Playoff-Shutout seiner Karriere. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Capitals trotz der Niederlage weiter mit 2:1 in Führung. Spiel vier der Serie wird am Donnerstag erneut in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina ausgetragen.