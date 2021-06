«Die Regularien besagen, dass die offiziell von der UEFA bereitgestellte Binde getragen werden muss», teilte der Deutsche Fußball-Bund mit und verwies gleichzeitig aber auch darauf, dass der Juni «auch im Sport im Zeichen von «Pride»» stehe, um sich für mehr Vielfalt stark zu machen.

UEFA-Statuten

Neuer trage diese Kapitänsbinde als Zeichen und «klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: wir sind bunt!», teilte der DFB mit. Zuvor hatte RTL/ntv.de über ein UEFA-Verfahren wegen der Kapitänsbinde berichtet. Der Dachverband äußerte sich zunächst nicht.

Neuer hatte das Kapitänsabzeichen in den Testspielen unmittelbar vor dem Turnier und in beiden deutschen EM-Spielen gegen Frankreich (0:1) und gegen Portugal (4:2) jeweils in München getragen.

Grundsätzlich handelt die UEFA bei Botschaften abseits des Sportlichen sehr strikt. Wer «Sportveranstaltungen für sportfremde Kundgebungen benutzt», verstößt laut den UEFA-Statuten gegen die «Allgemeinen Verhaltensgrundsätze». Die Proteste gegen Rassismus während der EM hatte der Dachverband zuletzt aber sogar begrüßt.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-72985/3