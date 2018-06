Klagenfurt vor 8 Minuten

Neuer und Neuling Petersen in der Startelf gegen Österreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Abend in Klagenfurt gegen Österreich mit Kapitän Manuel Neuer und Neuling Nils Petersen in der Startelf.