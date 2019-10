Nach Knie-OP: Woods Zweiter bei Show-Event in Japan

Das Lochwettspiel, bei dem auf den 18 Spielbahnen um unterschiedliche Geldbeträge gespielt wurde, gewann Australiens Golfstar Jason Day mit insgesamt 210.000 US-Dollar. Der 43 Jahre alte Woods und der Weltranglisten-Zweite Roy McIlroy aus Nordirland spielten jeweils 60.000 Dollar ein, Japans bester Golfer Hideki Matsuyama kam auf 20.000 Dollar.

Das Event im Accordia Golf Narashino Country Club diente als Werbemaßnahme für das erste Turnier der PGA-Tour in Japan. Die mit 9,5 Millionen Dollar dotierte ZOZO Championship beginnt an diesem Donnerstag an gleicher Stelle. Neben dem 81-maligen Tour-Sieger Woods, McIlroy, Day und Matsuyama werden viele weitere Profis der US-Tour in Japan abschlagen.

Woods hatte sich Ende August bereits zum fünften Mal an den Knien operieren lassen. Bei dem Eingriff am linken Knie wurden kleinere Knorpelschäden behoben.